По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан руководитель фирмы по изготовлению и установке окон. Количество потерпевших по всей стране - 200 человек. А причиненный ущерб - более 260 тыс. рублей. По информации ГУВД, на протяжении восьми лет компания исправно выполняла заказы, но в июле прошлого года перестала, хотя сделки по-прежнему заключала. А в октябре 2020 года владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, но деньги заказчикам не вернул.