Почти 130 пьяных водителей задержала за выходные дорожная милиция

К этому можно добавить и несколько аварий. В Минске мужчина за рулем каршерингового Volkswagen Polo сбил стоявшую у обочины Honda, а затем протаранил бордюр и осветительную мачту. ДТП случилось на улице Ваупшасова в ночь с субботы на воскресенье. Предварительно причины происшествия - скорость и алкогольное опьянение водителя. В его крови было выявлено 1,8 промилле алкоголя. Говорит, накануне выпил около 2 литров пива. К счастью, пострадавших в аварии нет - сработали подушки безопасности.







