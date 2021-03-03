Почти 20 тысяч рублей выманили подставные брокеры у жителя Солигорска

Как рассказали в СК, в июле прошлого года 60-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина и предложила заработать денег. Для этого необходимо было создать личный кабинет на определенном сайте, который якобы принадлежит иностранной инвестиционной компании. Затем участвовать в электронных торгах и выигрывать. Первый взнос составил 250 долларов. Позже потерпевший пополнял счет в электронном кошельке и для этого даже оформил несколько кредитов. Первое время в его личном кабинете действительно отображалось движение денежных средств по счету, однако, когда дело дошло до вывода средств, ему сообщили о технических сложностях. В итоге уже через некоторое время несколькими операциями его сумма обнулилась.