Почти 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости изъяла милиция Бобруйска у местного жителя

Спирт в канистрах, без акцизов. По сообщению местного УВД, это была рейдовая проверка. Минивен "рено" остановили на перекрестке улиц Орджоникидзе и Гоголя. В салоне - 30 канистр спиртосодержащей жидкости по 10 литров каждая. Позже оперативники нашли в арендуемом доме в деревне Слободка еще чуть более 3,5 тысячи литров спирта в канистрах. Жидкость отправили на экспертизу, материалы в работе. И отметим, что житель Бобруйска уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

