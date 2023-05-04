ЧПЗона X

Почти 700 литров окрашенного дизтоплива обнаружили у жителя Мядельского района

Почти 700 литров окрашенного дизтоплива изъяли милиционеры в Мядельском районе.

В деревне Стюденица оперативники обнаружили мини-склад горюче-смазочных материалов. У себя дома его хранил 41-летний местный житель. В сарае правоохранители нашли десятки канистр, в которых хранилось 685 литров окрашенного дизельного топлива. По словам мужчины, солярку он якобы купил у незнакомых ему людей в Вилейском районе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все