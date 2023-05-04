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Почти 700 литров окрашенного дизтоплива обнаружили у жителя Мядельского района
Почти 700 литров окрашенного дизтоплива изъяли милиционеры в Мядельском районе.
В деревне Стюденица оперативники обнаружили мини-склад горюче-смазочных материалов. У себя дома его хранил 41-летний местный житель. В сарае правоохранители нашли десятки канистр, в которых хранилось 685 литров окрашенного дизельного топлива. По словам мужчины, солярку он якобы купил у незнакомых ему людей в Вилейском районе.
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