Почти 700 литров окрашенного дизтоплива обнаружили у жителя Мядельского района

В деревне Стюденица оперативники обнаружили мини-склад горюче-смазочных материалов. У себя дома его хранил 41-летний местный житель. В сарае правоохранители нашли десятки канистр, в которых хранилось 685 литров окрашенного дизельного топлива. По словам мужчины, солярку он якобы купил у незнакомых ему людей в Вилейском районе.