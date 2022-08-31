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Почти 80 кг рыбы изъяли защитники флоры и фауны у двух друзей в Толочинском районе
По последним данным, браконьеров в белорусских лесах и на водоемах стало меньше, но это не означает, что можно расслабиться или нелегальные охотники и рыбаки перевелись, говорят специалисты Госинспекции. Почти 80 кг рыбы изъяли защитники флоры и фауны у двух друзей в Толочинском районе. Такой улов рыбаки получили, используя запрещенные сети. Куда меньший результат - 15 килограммов - принесла рыбалка в Мозырском районе. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
Подробности расскажет Владимир Королев (видео).
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