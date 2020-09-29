Почти две сотни обманутых клиентов и более 700 тысяч рублей ущерба

Обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере главным фигурантом проходит 36-летний бизнесмен. По данным СК, мужчина создал интернет-сайт как официальный дилер российского предприятия "Пестовский лесокомбинат", хотя никакого отношения к нему не имел. Фирма обвиняемого "Альбериум Строй" предлагала изготовить бани или другие постройки из дерева. Одно из условий заключения договора - внесение полной или частичной предоплаты. Потенциальные покупатели вносили деньги наличным или безналичным способом. Более того, средства перечислялись банками на счет предприятия на основании кредитных договоров, заключенных с гражданами. Тем не менее, предприниматель заведомо не собирался исполнять принятые на себя обязательства, заявляют следователи. Таким образом с марта 2018-го по ноябрь прошлого года бизнесмен получил от несостоявшихся клиентов 729 тысяч рублей. После оплаты работу не выполнял, на их телефонные звонки не отвечал. Деньги тратил на свои личные нужды. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.