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Почти две тонны конопли уничтожено в Калинковичском районе

Очередной рейд по поиску дикорастущих плантаций провели местные бойцы наркоконтроля. Поле площадью более полутора гектаров обнаружили на территории заброшенного карьера. Сообщается, что каннабис был без признаков культивирования. Помогли в уничтожении зелья аграрии и сельхозтехника. Растение массой 1800 кг скосили и измельчили. Антинаркотическая программа продолжается.

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