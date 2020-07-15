Почти две тонны конопли уничтожено в Калинковичском районе

Очередной рейд по поиску дикорастущих плантаций провели местные бойцы наркоконтроля. Поле площадью более полутора гектаров обнаружили на территории заброшенного карьера. Сообщается, что каннабис был без признаков культивирования. Помогли в уничтожении зелья аграрии и сельхозтехника. Растение массой 1800 кг скосили и измельчили. Антинаркотическая программа продолжается.