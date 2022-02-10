Почти каждый второй обманутый при покупке мобильных телефонов через соцсети - из Гомельской области

Правоохранители фиксируют все больше случаев мошенничества с покупкой мобильных телефонов через соцсети. За последние 4 месяца по всей стране таких случаев более полусотни. Почти каждый второй обманутый покупатель – из Гомельской области. У многих история похожа как две капли воды - нашел в Instagram новый айфон дешевле, чем в интернет-магазинах, связался с продавцом, перечислил деньги и не получил товар. Пик таких историй пришелся на декабрь, канун Нового года.