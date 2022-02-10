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Почти каждый второй обманутый при покупке мобильных телефонов через соцсети - из Гомельской области

Правоохранители фиксируют все больше случаев мошенничества с покупкой мобильных телефонов через соцсети. За последние 4 месяца по всей стране таких случаев более полусотни. Почти каждый второй обманутый покупатель – из Гомельской области. У многих история похожа как две капли воды - нашел в Instagram новый айфон дешевле, чем в интернет-магазинах, связался с продавцом, перечислил деньги и не получил товар. Пик таких историй пришелся на декабрь, канун Нового года.

Большинство пострадавших подкупало низкая цена на гаджеты и схожее с официальными магазинами название аккаунтов. Стоит отметить, что в Беларуси торговля через социальные сети незаконна, там лишь можно рекламировать товар. А продавать стоит в интернет-магазине, который расположен в доменной зоне .BY и .БЕЛ. Среди основных требований мошенников – полная предоплата. Милиция также призывает не верить фотографиям сертификата индивидуального предпринимателя. Нередки случаи, когда настоящие владельцы этого документа даже не подозревают об использовании их данных мошенниками.

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