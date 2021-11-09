Почти полтонны сыра пытались нелегально ввезти в Беларусь через пункт пропуска "Брест"

Почти полтонны сыра пытались нелегально ввезти в Беларусь. Рейсовый автобус под управлением гражданина Польши прибыл в пункт пропуска "Брест". Что-то вызвало подозрение у белорусских таможенников. Одну часть продукции они обнаружили в пространстве арки над колесом и в технологической нише за системой охлаждения, при этом часть конструкции пришлось разобрать. После этого транспорт отправили на инспекционно-досмотровый комплекс.



Как итог, еще 250 кг сыра выявлено в тайнике за местом отдыха водителя (оно было переоборудовано с помощью фальшстенок с двух сторон). 450 кг товара, скрытого от таможенного контроля, и автобус (общей стоимостью почти 150 тыс. рублей) изъяты до решения суда. Брестской таможней начат административный процесс.