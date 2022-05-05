Почти тонну ягод и фруктов и офисную бумагу пытались ввести в Беларусь, но аферу раскрыли

880 кг клубники, манго, винограда и голубики пытались ввезти в Беларусь без необходимых для этого документов. Аферу раскрыли таможенники в Дубровенском районе. Груз везли в машине Mercedes, помимо ягод и фруктов перевозили и 450 упаковок офисной бумаги. На весь товар водитель не смог представить товаросопроводительные документы, а на фрукты еще и фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции для потребления. Общая стоимость груза около 14.7 тысячи рублей. Начат административный процесс.