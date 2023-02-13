Почти 3 кг наркотиков изъяли у 26-летнего жителя Бреста

Почти три килограмма наркотиков изъято у 26-летнего жителя Бреста. По информации милиции, он работал оптовым наркокурьером и был участником преступной группы, занимался сбытом психотропов в интернете.

Раньше парень судим не был, но сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы за незаконную наркоторговлю.