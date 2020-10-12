Почти в 2 раза превысил скорость: завершено расследование дела о ДТП в Минске

По данным следствия, 7 февраля 25-летний водитель Lada Vesta, приближаясь к перекрестку Ванеева и Райниса, сбил Volkswagen, который поворачивал налево со второстепенной дороги. Девушке за рулем Polo в результате аварии были причинены множественные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории тяжких. В ходе расследования следователи установили, что водитель Lada на момент совершения ДТП двигался со скоростью более 110 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на данном участке не более 60 км/ч. Действия мужчины квалифицированы по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения". Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.