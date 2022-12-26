3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Минске подростки избили и ограбили мужчину
Злостное хулиганство и разбой, совершенный группой лиц. СК рассказал подробности уголовного дела, где главными фигурантами стали ученики 9 и 11 классов одной из школ столицы. Вечером 19 августа 2022 года 42-летний минчанин по пути домой встретил компанию молодых людей: трех парней и девушку. После недолгой беседы они решили отметить встречу. Купили на заправке спиртное и неподалеку устроили праздник.
Под воздействием алкоголя желание самоутвердиться с помощью дерзких выходок зашло слишком далеко. Двое парней (15 и 16 лет) беспричинно избили нового знакомого, нанеся более 30 ударов по различным частям тела. Мужчина упал на землю. На этом обвиняемые не остановились, они выхватили рюкзак потерпевшего и похитили из него личные вещи общей стоимостью свыше 250 рублей. И этого, по их мнению, оказалось недостаточно, один из школьников еще несколько раз ударил лежащего на земле минчанина. Свои преступные действия подростки снимали на камеры мобильных телефонов. Испугавшись ответственности, молодые люди скрылись.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов