В Минске подростки избили и ограбили мужчину

Под воздействием алкоголя желание самоутвердиться с помощью дерзких выходок зашло слишком далеко. Двое парней (15 и 16 лет) беспричинно избили нового знакомого, нанеся более 30 ударов по различным частям тела. Мужчина упал на землю. На этом обвиняемые не остановились, они выхватили рюкзак потерпевшего и похитили из него личные вещи общей стоимостью свыше 250 рублей. И этого, по их мнению, оказалось недостаточно, один из школьников еще несколько раз ударил лежащего на земле минчанина. Свои преступные действия подростки снимали на камеры мобильных телефонов. Испугавшись ответственности, молодые люди скрылись.

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета