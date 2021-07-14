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Под Гомелем уничтожен участок с коноплей

Как выяснилось, на нем сырье для дурмана брал задержанный накануне 33-летний житель Гомеля. Плантация в 20 соток располагалась возле деревни Поколюбичи Гомельского района. Всего было уничтожено более 40 кг растений.

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