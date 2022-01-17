Под Пинском обнаружен арсенал авиабомб времен войны

Арсенал авиабомб времен войны обнаружили под Пинском. В милицию поступило сообщение, что недалеко от деревни Жабчицы в лесу вблизи бывшего военного аэродрома обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа части 7404. Для безопасности местность, где обнаружен боеприпас, оперативно перекрыли. В настоящее время продолжается обследование территории, саперы нашли еще 48 авиабомб ФАБ-50.