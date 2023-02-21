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Под Смолевичами самосвал столкнулся с маршрутным такси - возбуждено уголовное дело
Жуткая авария в Смолевичах стала самой главной новостью в криминальной хронике. По предварительной версии известно, что маршрутное такси совершало рейс Минск - Смолевичи, когда лоб в лоб столкнулось с самосвалом. Весь день после трагедии на месте работала и съемочная группа АТН.
Покореженные машины, детские вещи, кровь на обочине - такую картину застали свидетели аварии и прибывшие на место трагедии правоохранители. Даже опытные специалисты были в ужасе от последствий аварии. Одиннадцать человек, в том числе двое детей, погибли на месте.
По информации СК, примерно в 15:00 в лобовую столкнулись маршрутное такси и МАЗ. Многотонный грузовик буквально смял микроавтобус. При этом водитель МАЗа так же получил травмы. Сразу после аварии на место прибыл министр внутренних дел и председатель СК.
Пострадавших в аварии людей отвезли в центральную районную больницу. По последним сведениям, сейчас там находятся 9 человек, в том числе двое детей. В помощь местным специалистам прибыли медики из РНПЦ и областной больницы. Развернуты три операционные. Специалисты психического здоровья направлены в Смолевичи для помощи родным и близким погибших.
Пока белорусские медики сражаются за жизнь пострадавших, следователям предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии. Выводы делать еще рано. Тем не менее, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
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