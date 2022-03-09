Поддельные чехлы на сумму около 90 тысяч рублей изъяты у предпринимателя в Минске

Поддельные чехлы на сумму около 90 тысяч рублей изъяты у индивидуального предпринимателя. Мониторинг проводили сотрудники службы БЭП. В итоге в шести точках, расположенных в крупных торговых центрах столицы, изъята крупная партия аксессуаров для телефонов и планшетов.