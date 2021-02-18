3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Поддельные доллары изъяли у студента одного из могилевских вузов
Фальшивки парень привез из Кении. Всего стражи порядка выявили 12 купюр номиналом по 100 долларов и столько же номиналом по 50 долларов. Бумажки с одинаковыми серийными номерами, низким качеством бумаги и без водяных знаков. Их подлинность вызвала сомнения у правоохранителей. Владелец фантиков сообщил, что недавно вернулся из Кении и там при обмене валюты получил эти денежные билеты. Купюры отправили на проверку. Экспертиза показала, что изъятые деньги- подделка, причем самого низкого качества.Судебный эксперт пришел к выводу, что все красочные изображения денежных купюр, включая элементы защиты, выполнены способом электрофотографической печати. Возбуждено уголовное дело.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера