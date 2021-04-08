ЧПЗона X

Поддельные купюры изъяты из оборота в Витебске

Сообщается, что обменять 200 долларов в банк пришел 31-летний мужчина. У сотрудников организации банкноты вызвали сомнения, они позвонили в милицию. Фальшивки отправили на экспертизу. По результатам исследований серийный номер был напечатан на принтере, тем не менее подделка была хорошего качества, и незнающий человек не смог бы заподозрить неладное.

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