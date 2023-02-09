Поддельный сайт по оплате коммуналки - в милиции предупреждают о мошенничестве

Поддельный сайт по оплате коммуналки. В милиции предупреждают об очередной схеме мошенничества в интернете. Злоумышленники создают сайт, визуально схожий на страничку банка, и продвигают его в поисковых системах и социальных сетях. В итоге пользователь, решивший оплатить услуги не через интернет-банкинг, рискует попасть на фишинговую страницу и вместо оплаты лишиться сбережений на карте. В милиции рекомендуют обращать внимание на адрес сайта.