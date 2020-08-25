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Поддержала нетрезвого зятя. Женщина стала фигурантом уголовного дела
Сегодня на сайте МВД появилась информация, в начале августа в милицию позвонил мужчина, который сообщил, что по поселку ездит Audi с нетрезвым водителем за рулем. Когда наряд ГАИ прибыл на место, то не нашел указанный автомобиль. Инспекторы решили опросить заявителя. И уже во время беседы разыскиваемый автомобиль случайно проехал мимо экипажа. Машину остановили, за рулем был трезвый шофер, прав у него не было. Рядом на пассажирском сиденье сидел хозяин авто - трезвый. В отношении обоих инспекторы составили протоколы: один - за бесправное управление транспортным средством, второй - за передачу авто такому лицу. Заявителю, который был нетрезв, такое решение не понравилось. Ранее он был лишен прав за пьяное вождение. Поэтому он начал требовать от дорожной милиции такую же меру и в отношении задержанных односельчан. Мужчину просили успокоиться, но он не отреагировал и в пылу конфликта оторвал сотруднику милиции погон. Его попытались задержать, но в этот момент к дискуссии присоединилась теща, она взяла металлический диск и ударила инспектора по голове. По факту насилия в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины проводится проверка, его действиям также будет дана правовая оценка.
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