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Подозреваемых в целой серии краж из киосков задержали ночью в Могилеве

Это четверо местных жителей. Самому младшему из них 19 лет, а старшему 30. По версии милиции, орудовали парни в областном центре на протяжение двух недель. Успели за это время обчистить 4 табачных киоска и торговый павильон мясокомбината.

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