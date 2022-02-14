Подозреваемый в педофилии задержан в Ветке - своих жертв мужчина находил в соцсетях

41-летний житель Ветки находил своих жертв в соцсетях. Через друзей узнавал информацию о подростке, и лишь после начинал общение с самой жертвой. Им он представлялся ровесником. Рассыпаясь в комплиментах и признаниях в любви, просил сделать еще более "нескромные" вещи. В случае отказа, приходил в дикую ярость, опускался до оскорблений девушки и ее родственников. Взрослый мужчина проявлял сомнительную активность не только в виртуальной среде: вел скрытое наблюдение за жертвами, снимал их на видео. Возбуждено уголовное дело по фактам совершения развратных действий в отношении лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста.

Артем Дубровский, сотрудник ОИОС УВД Гомельской области