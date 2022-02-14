ЧПЗона X

Подозреваемый в педофилии задержан в Ветке - своих жертв мужчина находил в соцсетях

В Ветке задержан подозреваемый в педофилии. По данным правоохранителей, мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Житель райцентра находил своих жертв в соцсетях. После осмотра телефона подозреваемого, стало известно о десятках пострадавших девочек из Беларуси возрастом от 11 до 16 лет. Сейчас фигурант арестован и находится в СИЗО.


41-летний житель Ветки находил своих жертв в соцсетях. Через друзей узнавал информацию о подростке, и лишь после начинал общение с самой жертвой. Им он представлялся ровесником. Рассыпаясь в комплиментах и признаниях в любви, просил сделать еще более "нескромные" вещи. В случае отказа, приходил в дикую ярость, опускался до оскорблений девушки и ее родственников. Взрослый мужчина проявлял сомнительную активность не только в виртуальной среде: вел скрытое наблюдение за жертвами, снимал их на видео. Возбуждено уголовное дело по фактам совершения развратных действий в отношении лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста.
Артем Дубровский, сотрудник ОИОС УВД Гомельской области


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все