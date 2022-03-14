Подозреваемый в убийстве 70-летней женщины в Колодищах задержан под Минском

Под Минском задержан подозреваемый в убийстве. Примечательно, что ранее он был судим за аналогичное преступление и кражу. Сообщение поступило в милицию от бригады скорой помощи: приехав на вызов в Колодищи, медики обнаружили в квартире труп 70-летней женщины. Следы ножевых ранений говорили о криминальном характере смерти. Сыщики детально восстановили события того дня и вскоре задержали 37-летнего местного жителя. Выяснилось, что в тот день пенсионерка заходила к соседке, где повздорила с нетрезвым гостем, после чего пошла к себе. Мужчина направился за ней с ножом.

