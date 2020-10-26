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Подозреваемый в убийстве собственной супруги - на скамье подсудимых
Сегодня перед судом Воложинского района предстал 58-летний мужчина. Пикантность ситуации в том, что буквально за месяц до жестокого преступления он уже был осужден за угрозу расправы над женой. Тогда мужчина получил 240 часов общественных работ за то, что облил женщину бензином и угрожал сжечь вместе с домом. Как стало известно, поводом стала ревность, а отягчающим фактором - алкогольное опьянение. Сообщается, что поздним вечером 10 апреля он взломал дверь, в руках была канистра, затем заставил потерпевшую писать предсмертную записку в том, что никого не винит в своей гибели и угрожал поджечь. Однако жертва смогла вызвать милицию, и дебошира скрутили.
По информации некоторых источников, после этого супруги разъехались, а уже 21 июня утром и было совершено убийство. Известно, что накануне женщина приехала к мужу в гости, переночевала, но на следующий день, вероятно, снова случился приступ ревности. По данным суда, мужчина в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения - в сарае он нанес жертве 3 удара рукой по голове и не менее 4 ударов ножом в область груди. Женщина скончалась на месте происшествия.
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