Подозреваемый в убийстве собственной супруги - на скамье подсудимых

Сегодня перед судом Воложинского района предстал 58-летний мужчина. Пикантность ситуации в том, что буквально за месяц до жестокого преступления он уже был осужден за угрозу расправы над женой. Тогда мужчина получил 240 часов общественных работ за то, что облил женщину бензином и угрожал сжечь вместе с домом. Как стало известно, поводом стала ревность, а отягчающим фактором - алкогольное опьянение. Сообщается, что поздним вечером 10 апреля он взломал дверь, в руках была канистра, затем заставил потерпевшую писать предсмертную записку в том, что никого не винит в своей гибели и угрожал поджечь. Однако жертва смогла вызвать милицию, и дебошира скрутили.