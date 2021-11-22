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Подпольное казино в Питере: вместо стола для рулетки и покера - компьютеры
Пандемия еще не отступила, но это не повод отказывать себе в развлечениях - решил организатор подпольного казино в Питере. Помещение он укомплектовал не старыми-добрыми покерными столами или рулеткой, а обычными компьютерами. По итогам рейда оперативники изъяли 27 единиц игрового оборудования. Установлено, что инициатором азартного бизнеса стал 24-летний парень, в качестве администратора ему помогала 37-летняя женщина. Во время облавы в импровизированном зале находилось несколько клиентов. Музыка играла недолго - заведение было открыто не более двух недель. Из кассы полицейские изъяли 43 тысячи российских рублей. А сумма ежедневного дохода, по данным МВД России, составляла до 70 тысяч.
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