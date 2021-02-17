Подпольный самогонный цех ликвидирован в Молодечненском районе

Можно сказать, что он работал в промышленных масштабах – изъято 210 л готового продукта и более 3 т браги. При этом самого винокура правоохранители застали с поличным – он только что принялся за выгон хмельного напитка. Производство «кипело» в хозяйственной постройке на приусадебном участке бутлегера в шести км от Молодечно. Работу мини-завода пресекли сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Готовый продукт хранился в одиннадцати полимерных канистрах и уж был готов для последующей реализации, говорят в УВД. А вот брагу, что называется, выхаживали в шести объемных емкостях. 29-летний владелец «цеха» ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение – буквально в декабре прошлого года у него было изъято 150 л самогона и более 7 т браги.