Подробности аварии в Ельске. Водитель был пьян

Стали известны подробности аварии в Ельске, сообщается, что водитель был пьян. Ремнем безопасности он пристёгнут не был. По данным милиции, 38-летний шофер на "Ауди-100"ехал по улице Минская в направлении Ленинской. На повороте он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. В итоге автомобилист съехал на обочину, где протаранил забор и дерево. Водитель получил травмы, и его доставили в больницу.