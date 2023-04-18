Подробности двойного убийства в Крупках

Участники любовного треугольника встретились в ночь на Пасху, чтобы выяснить отношения, но закончилась встреча двойным убийством. Стали известны подробности драмы, где муж застрелил жену и ее друга. Напомним, в Крупках мужчина из охотничьего ружья выстрелил в супругу и своего соперника. Выстрелы оказались для обоих роковыми. На место происшествия выехала наша съемочная группа.

Как выяснилось, накануне Пасхи муж и жена помирились. И ночью поехали сказать об этом третьему участнику треугольника. Но что-то пошло не так, либо ныне подозреваемый именно таким образом все и спланировал. Это покажет следствие. Но на разговор мужчина поехал с ружьем. И с собой взял супругу. Первой жертвой стал соперник, а после дама сердца. Потом сам позвонил в милицию.