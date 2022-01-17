Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а на задней оси автомобиля установлены шины, имеющие высоту рисунка протектора менее 4 мм. Это подробности смертельной аварии в Белыничском районе, где погиб водитель Фольксвагена, парню было 23 года, он студент одного из вузов Могилева, гражданин Узбекистана. По данным ГАИ, на закруглении дороги водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет. От полученных травм шофер скончался на месте происшествия.