Шокирующие подробности убийства детей в Орше

Жуткая трагедия в Орше, где 14 февраля были обнаружены тела 4 детей. В обстоятельствах их смерти сейчас разбираются следователи.

По подозрению в убийстве задержана мать. Уже известно, что погибшим детям было от 1 до 8 лет. Что стало причиной и мотивом такого поступка, а также иные подробности - сейчас выясняется. С 36-летней задержанной продолжаются следственные действия.

Актуальную информациюсобрал корреспондент Владимир Королев.Соседи, побывавшие в квартире после трагедии в качестве понятных, давали подписку о неразглашении. Рассказать, что было внутри, не имеют права. Но и так понятно: психологически увидеть 4 бездыханных маленьких тела тех, кто еще недавно играл на детской площадке с собственными детьми - картина не для слабонервных.

Всего в семье проживали 6 детей. Соседи говорят, что старших в момент трагедии не было дома. Возможно, это и спасло их. Всю ночь на месте работала милиция, следователи и эксперты-криминалисты. Сейчас к делу подключилась и прокуратура.