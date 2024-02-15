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Шокирующие подробности убийства детей в Орше
Жуткая трагедия в Орше, где 14 февраля были обнаружены тела 4 детей. В обстоятельствах их смерти сейчас разбираются следователи.
По подозрению в убийстве задержана мать. Уже известно, что погибшим детям было от 1 до 8 лет. Что стало причиной и мотивом такого поступка, а также иные подробности - сейчас выясняется. С 36-летней задержанной продолжаются следственные действия.
Актуальную информациюсобрал корреспондент Владимир Королев.Соседи, побывавшие в квартире после трагедии в качестве понятных, давали подписку о неразглашении. Рассказать, что было внутри, не имеют права. Но и так понятно: психологически увидеть 4 бездыханных маленьких тела тех, кто еще недавно играл на детской площадке с собственными детьми - картина не для слабонервных.
Всего в семье проживали 6 детей. Соседи говорят, что старших в момент трагедии не было дома. Возможно, это и спасло их. Всю ночь на месте работала милиция, следователи и эксперты-криминалисты. Сейчас к делу подключилась и прокуратура.
Сложно понять, что двигало мамой в тот момент. Это должно установить следствие, которое сейчас работает с подозреваемой. Сегодня одной из убитых девочек должно было исполниться 9 лет.
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