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Подробности убийства мужчины на бульваре Шевченко рассказали в СК
В СК рассказали подробности убийства, которое было совершено еще 10 апреля в столице. Вблизи магазина на бульваре Шевченко прохожие обнаружили тело мужчины. Позже выяснилось, что накануне в одной из квартир дома по улице Каховская компания утроила застолье. Каждый из них ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности и состоит на учете в наркологическом диспансере. Во время пьянки 33-летний мужчина прогнал из квартиры 41-летнюю минчанку, которая, по его мнению, вела себя некорректно. Обиженная женщина направилась домой и рассказала о случившемся своему 49-летнему сожителю. На тот момент мужчина также был пьян. Он решил "разобраться" с обидчиками и попросил организовать с ними встречу. Перед выходом из дома фигурант зашел на кухню и взял с собой нож. К слову, уже в разговоре со следователями он признается, что никогда без него не выходит на улицу.
Встретившись около магазина, мужчины начали выяснять отношения. Внезапно обвиняемый достал нож и нанес один удар в область сердца, от которого минчанин скончался до приезда скорой медицинской помощи. Фигурант задержан сотрудниками милиции на месте преступления. Согласно материалам уголовного дела, он ранее судим за убийство, совершенное аналогичным образом. Следует отметить, что обвиняемый и погибший ранее знакомы не были. Действия 49-летнего жителя столицы квалифицированы по ч.1 ст.139 ("Убийство") Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Окончательная правовая оценка действия фигуранта будет дана по результатам расследования.