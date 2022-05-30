Подробности убийства мужчины на бульваре Шевченко рассказали в СК

В СК рассказали подробности убийства, которое было совершено еще 10 апреля в столице. Вблизи магазина на бульваре Шевченко прохожие обнаружили тело мужчины. Позже выяснилось, что накануне в одной из квартир дома по улице Каховская компания утроила застолье. Каждый из них ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности и состоит на учете в наркологическом диспансере. Во время пьянки 33-летний мужчина прогнал из квартиры 41-летнюю минчанку, которая, по его мнению, вела себя некорректно. Обиженная женщина направилась домой и рассказала о случившемся своему 49-летнему сожителю. На тот момент мужчина также был пьян. Он решил "разобраться" с обидчиками и попросил организовать с ними встречу. Перед выходом из дома фигурант зашел на кухню и взял с собой нож. К слову, уже в разговоре со следователями он признается, что никогда без него не выходит на улицу.