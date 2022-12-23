Подробности жуткого преступления: мужчина в Солигорске лишил сторожа зрения

В Следственном комитете рассказали подробности жуткого преступления, случившегося этим летом в Солигорске. Речь идет об уголовном деле в отношении 33-летнего мужчины, который лишил зрения сторожа. Все случилось на территории зоны отдыха. Между молодым человеком и 59-летнем смотрителем произошла ссора. В результате агрессор ударил мужчину по голове и туловищу, а также сдавливал пальцами глаза потерпевшего. По информации СК, конфликт между мужчинами возник внезапно после того, как отдыхающий оскорбил сторожа. Оставив окровавленного потерпевшего в лесу, злоумышленник с сожительницей скрылись с места происшествия. Они направились домой, где продолжили выпивать. Этим же они занимались и на следующий день, когда фигуранта задержали сотрудники милиции. Потерпевший же ночью, придя в сознание, уже не видел ничего и лишь на лай собак смог доползти до сторожки. Там наутро его и нашла обеспокоенная супруга, которая не могла дозвониться до мужа. Женщина вызвала скорую.