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Подробности жуткого преступления: мужчина в Солигорске лишил сторожа зрения
В Следственном комитете рассказали подробности жуткого преступления, случившегося этим летом в Солигорске. Речь идет об уголовном деле в отношении 33-летнего мужчины, который лишил зрения сторожа. Все случилось на территории зоны отдыха. Между молодым человеком и 59-летнем смотрителем произошла ссора. В результате агрессор ударил мужчину по голове и туловищу, а также сдавливал пальцами глаза потерпевшего. По информации СК, конфликт между мужчинами возник внезапно после того, как отдыхающий оскорбил сторожа. Оставив окровавленного потерпевшего в лесу, злоумышленник с сожительницей скрылись с места происшествия. Они направились домой, где продолжили выпивать. Этим же они занимались и на следующий день, когда фигуранта задержали сотрудники милиции. Потерпевший же ночью, придя в сознание, уже не видел ничего и лишь на лай собак смог доползти до сторожки. Там наутро его и нашла обеспокоенная супруга, которая не могла дозвониться до мужа. Женщина вызвала скорую.
Солигорский районный отдел Следственного комитета квалифицировал действия обвиняемого по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное повторно) Уголовного кодекса. В 2009 году мужчина был осужден по аналогичной статье к наказанию в виде 9 лет лишения свободы, а до этого привлекался к уголовной ответственности за совершение особо злостного хулиганства, отметили в СК.
Сообщается, что пояснить мотивы содеянного фигурант не смог. С санкции прокурора в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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