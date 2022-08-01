Подростков в Кормянском районе поймали на краже зерна

Самодельный автомобиль, груженный зерном, остановили в Кормянском районе. Сотрудники ГАИ обратили внимание на странную машину, укрытую брезентом. Авто резко свернуло на полевую дорогу и остановилось. Два человека выскочили из салона и бросились бежать. Инспекторы проверили транспорт - машина самодельная. В багажнике лежали мешки с зерном. Вскоре оперативники вышли на тандем злоумышленников. 21-летний житель агрогородка Борсуки и 17-летний приятель вначале рассказали историю о том, что зерно лежало в поле, вот и решили его забрать. В ходе проверки их версия рассыпалась. Парни признались в краже с зерносклада. Вывезти они смогли 15 мешков. Предварительный ущерб - 270 рублей. По факту хищения урожая начался административный процесс, а подростку предстоит отвечать и за вождение автомобиля без прав.