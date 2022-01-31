Подросток из Солигорска украл смартфон, чтобы самоутвердиться

"Совершил кражу, чтобы самоутвердиться", - так объяснил свои действия подросток из Солигорска. Как рассказали в милиции, он взял в раздевалке бассейна смартфон 13-летнего мальчика. Правоохранителям раскрыть преступление не составило особого труда - уже через несколько часов гаджет вернули хозяину. Оказалось, хищение совершил старшеклассник из этой же школы.



Подросток, "проходя мимо", зашел в раздевалку и украл устройство. Примечательно, что преступление девятиклассник совершил в свой день рождения - 26 января ему исполнилось 16 лет. Способ самоутвердиться квалифицирован как кража, в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Отвечать за содеянное школьник будет почти как взрослый - уголовная ответственность за такой вид преступления наступает с 14 лет.