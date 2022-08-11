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Подросток пытался обменять фальшивые 100 евро на белорусские рубли

Купили за 25 рублей, а продать хотели в 10 раз дороже. В Молодечно подросток пытался обменять фальшивые 100 евро. Инцидент произошел в одном из банков. 16-летний юноша передал кассиру купюру, внешний вид которой был далек от подлинной банкноты. Специалист учреждения нажала тревожную кнопку, и клиенту пришлось объясняться уже с милицией.

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