Подросток с судимостью обманул могилевчанку, продав ей несуществующий автомобиль

17-летний юноша обманул жительницу Могилева, продав ей несуществующий автомобиль. Когда женщина поняла, что стала жертвой афериста, обратилась в милицию. Она рассказала, мол, перевела задаток за приобретение машины, но… ни транспорта, ни денег больше не увидела.