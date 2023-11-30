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Подросток с судимостью обманул могилевчанку, продав ей несуществующий автомобиль

17-летний юноша обманул жительницу Могилева, продав ей несуществующий автомобиль. Когда женщина поняла, что стала жертвой афериста, обратилась в милицию. Она рассказала, мол, перевела задаток за приобретение машины, но… ни транспорта, ни денег больше не увидела.

Правоохранители выяснили, что обманул даму 17-летний житель Гомеля. Раньше у него уже были проблемы с законом.

Фото: pixabay.com

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