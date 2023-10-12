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Подросток вместе с собакой провалился в колодец, пожарный извещатель спас людей, пожары из-за тлеющей сигареты - обзор ЧП
Бобруйск
Два человека спасены, еще пятеро эвакуированы. В Бобруйске накануне горело общежитие на улице Ленина. По какой причине произошло ЧП, сейчас устанавливается, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Сигнал о пожаре подала автоматическая система оповещения. По приезде пожарных расчетов выяснилось, что огонь разыгрался в комнате на шестом этаже. Справиться с возгоранием самостоятельно у жильцов не получилось, в помещении стал распространяться едкий дым. Из соседнего блока спасатели вывели семейную пару, надев на них маски. Никто не пострадал. В двух комнатах и коридоре блока теперь понадобится ремонт.
Ветковский район
Пожарный извещатель спас многодетную семью в агрогородке Радуга Ветковского района. От звука сработавшей сигнализации первой проснулась мать. Она разбудила троих детей, старшему из которых 6 лет, младшему нет и года, и вместе с ними на улице ждала экипаж МЧС. Глава семейства в этот момент был на работе. В спасательном ведомстве рассматривают версию неправильного использования печи.
Климовичи
На пожаре в Климовичах спасли мужчину. ЧП произошло в квартире доме на улице Советской. В МЧС предположили, что возгорание спровоцировало неосторожное курение хозяина. Когда на место вызова приехали работники МЧС, в одной из комнат тлела постель, из жилища доносился запах гари. О том, что за дверью есть человек, спасателям рассказали соседи. Известно, что 44-летний мужчина живет один и официально нигде не работает. После обследования медиками спасенного отпустили домой.
Ошмянский район
Предположительно из-за тлеющей сигареты жителю Ошмянского района придется найти новую временную крышу над головой, потому как его сгорела, рассказали в спасательной службе. 57-летний хозяин, почувствовав запах дыма, успел выйти во двор, пока пламя не разбушевалось. МЧС вызвали соседи.
Мостовский район
Несколько часов спасатели боролись с пламенем на зерносушильном комплексе в агрогородке Гудевичи, что в Мостовском районе. Сообщение о ЧП поступило накануне ранним утром. В МЧС предварительно выяснили, что аграрии сушили семена подсолнечника и нарушили технологический процесс, из-за этого случилось возгорание. Работники комплекса попытались сами справиться с огнем спомощью системы пожаротушения. 15 тонн урожая из двадцати удалось спасти.
Чериков
В Черикове на улице Советской пламя полностью охватило легковушку из-за короткого замыкания электропроводки. Это пока лишь предварительная версия МЧС. О ЧП владелец машины узнал, когда огонь уже был потушен.
Брагин
История спасения. Накануне в Брагине подросток вместе со своей собакой провалился в колодец. По информации портала 112.by, 15-летний парень выгуливал питомца и внезапно оказался вместе с ним вглубокой яме. Мальчик успел сам сделать звонок в дежурную службу МЧС до того, как телефон упал в воду. Все время пока ехали спасатели, подросток держал собаку на руках, чтобы та не замерзла. Самого мальчишку после спасения с общим переохлаждением госпитализировали.
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