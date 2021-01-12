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Подвыпивший мужчина оторвал зеркало заднего вида в БМВ
Весьма необычный квест устроил житель Могилевской области на минской парковке. Подвыпивший мужчина оторвал зеркало заднего вида в БМВ. Цель такого поступка остается загадкой - согласно сводке, сделал это фигурант из хулиганских побуждений. Очевидно, что незамеченным он не остался. Свидетели этого действа вызвали милицию. Теперь правовую оценку его действиям дадут уже следователи.
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