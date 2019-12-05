Поджог - основная версия причины пожара в Лоеве

Хозяин дома получил ожоги рук, груди и живота в то время, когда самостоятельно попытался справиться с огнем. Возгорание началось накануне около 9 часов вечера. Сообщалось, что загорелся кирпичный жилой дом в городском поселке. С огнем справились специалисты МЧС. В результате пожара повреждена кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме.