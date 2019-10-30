Поездка на чужом автомобиле закончилась аварией и уголовным делом

Житель Пинского района обратился в милицию с заявлением об угоне машины. Вскоре милиционеры нашли "Фольксваген-Гольф" в Ивацевичском районе, автомобиль врезался в одиноко стоящее дерево у футбольного поля. Позже сотрудники уголовного розыска установили, что машину угнал друг водителя. На момент задержания 29-летний житель Пинского района был пьян. Мужчина пояснил, что накануне они вместе выпивали, а когда его друг уснул, тот взял ключи и поехал кататься. При движении задним ходом врезался в дерево, после чего бросил автомобиль. Подозреваемому грозит серьезный штраф, арест или лишение свободы сроком до 5 лет.