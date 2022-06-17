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Поездка на гидроцикле стоила жизни жителю Могилева
Новая покупка стоила жизни. В Белыничском районе утонул житель Могилева. В обстоятельствах трагедии, случилась которая в минувшую среду, разбираются следователи. По предварительной версии, 37-летний приезжий упал в воду: когда, катаясь по озеру на гидроцикле, разворачивался, водный транспорт перевернулся. Тогда мужчина поплыл в сторону суши, но силы начали покидать, и он стал звать на помощь.
С берега происходящее заметили приятели - туда они приехали вместе отдыхать. Один из друзей бросился спасать утопающего, но было уже слишком поздно: товарищ ушел под воду. Тело погибшего спустя несколько часов подняли со дна работники ОСВОД. В СК добавили, что на гидроцикле, который, к слову, был куплен накануне, владелец катался без жилета.
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