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Поездка в нетрезвом виде за рулем стоила водителю BMW 5 800 тыс. рублей и лишения прав на 5 лет

Свыше 2 промилле алкоголя выявило освидетельствование у водителя BMW в белорусской столице. О пьяном на проспекте Победителей в милицию сообщили очевидцы. Инспекторы нашли шофера и доставили для разбирательства. Теперь помимо лишения прав на 5 лет мужчине грозит штраф в 5 800 рублей.

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