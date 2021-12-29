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Поездка в нетрезвом виде за рулем стоила водителю BMW 5 800 тыс. рублей и лишения прав на 5 лет
Свыше 2 промилле алкоголя выявило освидетельствование у водителя BMW в белорусской столице. О пьяном на проспекте Победителей в милицию сообщили очевидцы. Инспекторы нашли шофера и доставили для разбирательства. Теперь помимо лишения прав на 5 лет мужчине грозит штраф в 5 800 рублей.
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