Поездка в Вилейку за наркотиком обернулась уголовным делом для четверых жителей Молодечно

В милиции сообщили, что задержание происходило по возвращению домой после очередной сделки. Известно, что один из парней в компании раньше жил в этом городе. Правоохранители остановили парней на подъезде к Молодечно. При досмотре в салоне обнаружили порядка 10 граммов марихуаны приспособление для курения.

Позже правоохранители вышли на покупателя - им оказался 41-на летний житель Вилейки. По имеющейся информации драгдилер неоднократно продавал зелье одному из задержанных. На квартире у торговца нашли семена конопли, а в хозяйственной постройке ещё 45 граммов наркотика. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.



