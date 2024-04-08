Погиб пенсионер-мопедист, такси сбило пешехода, пьяный за рулем, серьезная авария в центре Минска - обзор ДТП

Дзержинск

Мопедист погиб сегодня недалеко от Дзержинска. Пенсионеру стало плохо, он потерял контроль над управлением своего транспорта и упал. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. Предварительное заключение экспертов показало, что у водителя случился инфаркт.

Бобруйск

ВБобруйске также накануне в аварию попал мопед. По информации ГАИ, его водитель не пропустил на главной дороге легковую Audi. Мужчина двухколесного средства получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.

Минск

Серьезная авария в центре Минска. На пересечении Куйбышева и Сурганова столкнулись Kia и Volvo. Водитель первой машины при повороте налево не пропустил авто, которое ехало прямо. Автомобили столкнулись. Травмы получила 19-летняя девушка-пассажир из корейской машины. Чтобы достать ее из салона, понадобилась помощь спасателей. Для обследования девушку отвезли в больницу.

Светлогорск

В Светлогорске автомобиль службы такси сбил пешехода. Поздно вечером 20-летний парень, который к тому же находился под алкоголем, переходил дорогу в запрещенном месте. Его не заметил водитель Volkswagen. С травмами пострадавшего госпитализировали.

Гродно