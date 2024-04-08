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Погиб пенсионер-мопедист, такси сбило пешехода, пьяный за рулем, серьезная авария в центре Минска - обзор ДТП
Дзержинск
Мопедист погиб сегодня недалеко от Дзержинска. Пенсионеру стало плохо, он потерял контроль над управлением своего транспорта и упал. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. Предварительное заключение экспертов показало, что у водителя случился инфаркт.
Бобруйск
ВБобруйске также накануне в аварию попал мопед. По информации ГАИ, его водитель не пропустил на главной дороге легковую Audi. Мужчина двухколесного средства получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.
Минск
Серьезная авария в центре Минска. На пересечении Куйбышева и Сурганова столкнулись Kia и Volvo. Водитель первой машины при повороте налево не пропустил авто, которое ехало прямо. Автомобили столкнулись. Травмы получила 19-летняя девушка-пассажир из корейской машины. Чтобы достать ее из салона, понадобилась помощь спасателей. Для обследования девушку отвезли в больницу.
Светлогорск
В Светлогорске автомобиль службы такси сбил пешехода. Поздно вечером 20-летний парень, который к тому же находился под алкоголем, переходил дорогу в запрещенном месте. Его не заметил водитель Volkswagen. С травмами пострадавшего госпитализировали.
Гродно
В Гродно задержана водитель, уровень алкоголя в крови которой был превышен в 3 раза. 39-летняя женщина возвращалась ночью из клуба. Ее остановили сотрудники ГАИ. Как сама призналась автоледи, она пила в заведении шампанское, после чего села за руль. Теперь женщине грозит штраф 8 тысяч рублей. И, вероятно, придется поставить свой автомобиль на 5 лет.
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