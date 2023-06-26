Гибель женщины в Сморгони, ЧП в деревне Калиново и почему оборвалась жизнь мужчины из Полоцка

Новости от МЧС Беларуси подготовила Виктория Радевич.

Двое спасены, один погиб. Смертельный пожар в Сморгони. Огонь разбушевался в квартире на первом этаже дома в Светлянском переулке накануне. Меньше чем за 5 минут на место приехали пожарные расчеты. Во время тушения огня бойцы МЧС нашли погибшей хозяйку (женщине был 51 год). В ведомстве предположили, что к трагедии могла привести ее неосторожность при курении. Это пока лишь предварительная версия. Из соседней квартиры были спасены пенсионерка и друг ее сына. Сам родственник в тот момент был на улице. Пострадавших с отравлением дымом госпитализировали.

Что стало причиной пожара под Витебском, еще предстоит выяснить. По информации спасателей, сообщение о ЧП в квартире дома в деревне Калиново на спецлинию 101 поступило накануне вечером. Выяснилось, что там с разрешения хозяина жила семейная пара. 28-летний молодой человек и его супруга успели выбежать на улицу до приезда экипажей МЧС. Однако после осмотра бригадой скорой помощи их увезли в больницу.

В воде оборвалась жизнь мужчины из Полоцка. Это случилось в минувшую субботу. Как рассказали в МЧС, тревогу забил сын, который привез своих детей отдохнуть у дедушки. Участок стоит на берегу реки Западная Двина. 58-летний мужчина зашел освежиться и пропал из виду. Его тело нашли уже работники ОСВОД в 40 метрах от места купания.

В Бресте едва не утонул ребенок, его вытащила очевидец. По предварительной информации спасателей, 6-летний мальчик отдыхал на Кирпичных озерах вместе с мамой. К слову, купание в том месте запрещено, на это указывала и рядом установленная табличка. В какой-то момент ребенок, прыгая с берега, ударился о воду и потерял сознание. К нему бросилась отдыхающая поблизости женщина. Крики о помощи услышали дежурящие спасатели. До приезда медиков они провели реанимационные мероприятия, мальчик пришел в себя, после его госпитализировали.