Погоня в центре Минска - видео впечатляет

Уходил от погони и устроил ДТП на площади Победы. Инцидент произошел в воскресенье в 4 часа ночи. Каршеринговый автомобиль Chevrolet на улице Коммунистическая привлек внимание ГАИ, правда, требования правоохранителей об остановке водитель проигнорировал - позже станет понятно, почему.

Вблизи площади Победы водитель не справился с управлением и попал в аварию. Выяснилось, что за рулем каршеринга находился 20-летний парень. По результатам исследования выявлено четырехкратное превышение алкоголя. Более того, выяснилось, что молодой человек не имеет водительского удостоверения.