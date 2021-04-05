Погоня за пьяным водителем возле Добруша закончилась стрельбой

2,4 промилле - результат медосвидетельствования. В отношении шофера составлено несколько протоколов. И как отметили в ГАИ, мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.

4 апреля в милицию поступило сообщение: в агрогородке Жгунь внедорожником управляет нетрезвый мужчина. Mitsubishi попыталась остановить ГАИ. Однако у шофера на сей счет были иные планы, он объехал милицейский автомобиль и направился в сторону деревни. Во время преследования инспекторы неоднократно требовали у водителя остановиться, включали проблесковые маячки и звуковой сигнал. Без ответа. В итоге сотрудники сначала выстрелили в воздух, а затем по колесам иномарки.