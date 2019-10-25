Пограничники задержали каратистов из Алжира, которые пытались нелегально перебраться в Польшу

Пограничники Беларуси задержали в Беловежской пуще четырех каратистов из Алжира, которые пытались нелегально перебраться в Польшу. Спортсмены клуба "Скорпион" приехали в нашу страну для участия в соревнованиях по рукопашному бою. Однако вместо поездки на первенство в Гомель, отправились в Брест, а после оказались в национальном парке. По карте туристы проследовали в направление границы с Польшей, преодолели сигнализационный барьер, после которого и были задержаны. За попытку прорыва подданные Алжира оштрафованы. В ближайшее время иностранцы будут депортированы за собственный счет с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.



